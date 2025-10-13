투어스 경민/ 사진=조준원 기자 wizard333@

투어스 영재/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 투어스가 교복을 벗고 한층 성장한 모습으로 돌아왔다.투어스(TWS·신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 13일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 미니 4집 'play hard'(플레이 하드) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.투어스는 이번 앨범을 준비하며 다방면에서 성장했다. 이날 경민은 "비주얼적으로 성장했다. 나와 지훈이 형, 한진이 형은 염색을 했다. 그동안 교복을 많이 입었는데 이번에는 테크웨어로 변화를 줬다"고 했다. 한진은 이번 앨범을 준비하면서 성장한 부분에 대해서 "체격이나 목소리가 성장했다"라며 "음악도 성장에 맞춰서 변한다고 느꼈다"고 밝혔다.한진이 말했듯 신보에서는 사운드 변화가 두드러진다. 앨범에는 타이틀곡 'OVERDRIVE'와 선공개곡 'Head Shoulders Knees Toes'(헤드 숄더스 니스 토즈)를 비롯해 'HOT BLUE SHOES'(핫 블루 슈즈), 'Caffeine Rush'(카페인 러시), 'overthinking'(오버 띵킹), '내일이 되어 줄게' 등 다양한 장르의 총 6곡이 실린다.이 가운데 선공개곡 'Head Shoulders Knees Toes'에서는 투어스의 강렬한 매력을 엿볼 수 있다. 투어스는 그동안 '오마마(Oh Mymy : 7s)', 'Double Take'(더블 테이크), 'Freestyle'(프리스타일) 등 음악적 스펙트럼을 넓히기 위한 시도를 해왔다. 신보 선공개곡은 이 같은 강렬한 색채를 본격적으로 드러내는 노래다. 영재는 "우리 노래를 들어왔던 분들이 '내가 알던 투어스와는 다른데?' 하고 놀라게 하고 싶었다"고 말했다.타이틀곡 'OVERDRIVE'(오버드라이브)는 사랑에 푹 빠진 투어스의 널뛰는 감정과 뜨거운 열정을 그린 노래다. 기타 이펙터 'OVERDRIVE' 톤을 활용해 상대방을 향한 과열된 마음을 재치 있게 표현했다. 중독성 있는 기타 테마 리프에 묵직한 드럼 톤과 통통 튀는 베이스라인을 더해 청량하면서도 에너지 넘치는 매력을 선사한다. 멤버 지훈이 작사에 참여해 팀에 대한 애정을 녹여냈다.투어스의 미니 4집 'play hard'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr