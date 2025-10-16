사진=텐아시아DB

사진=SM엔터테인먼트

50억 원 대의 한강뷰에 거주 중이라고 알려진 샤이니 민호가 12월 단독 팬미팅으로 찾아온다.2008년 데뷔한 민호는 12월 13~14일 양일간 서울 고려대학교 화정체육관에서 '2025 BEST CHOI's MINHO '(2025 베스트 초이스 민호 <아워 무비>)를 개최, 팬미팅 타이틀처럼 잊지 못할 영화 같은 순간을 팬들과 함께 만들며 훈훈한 연말을 장식한다.이번 팬미팅의 티켓 예매는 멜론티켓에서 진행되며, 10월 20일 오후 8시 팬클럽 선예매, 22일 오후 8시 일반 예매가 오픈된다.또한 오늘(13일) 샤이니 공식 SNS 등을 통해 공개된 팬미팅 포스터는 세련된 수트를 입고 영화관에 앉아 있는 민호의 모습을 담아 기대감을 높이고 있다.민호는 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'의 밸 역으로 관객들과 만나고 있으며, 11월 29일 첫 방송되는 SBS 신규 예능 '열혈농구단: 라이징이글스'의 주장을 맡아 활약을 펼칠 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr