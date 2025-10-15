사진=MBC

세자 강태오와 부보상 김세정의 운명적 만남이 드디어 성사됐다. 매주 금·토요일 밤 9시 50분에 방송되는 '달까지 가자'는 최신 8회에서 1.4% 시청률을 기록했다. 반면 동시간대 방송된 SBS '우주메리미'는 2회 만에 6.4%로 상승세를 보였다.오는 31일(금) 밤 9시 50분 첫 방송 될 MBC 새 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다'는 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼체인지 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극 드라마다.극 중 이강(강태오 분)은 까칠하고 제멋대로인 성격에 방탕한 생활까지 일삼는 일명 '망나니' 세자다. 궐내 암투로 인해 사랑하는 빈궁을 잃었던 그는 이후 웃음을 잃은 채 늘상 사치와 미모 가꾸기에만 몰두하고 있는 상황.그러던 어느 날 빈궁과 똑 닮은 얼굴을 한 부보상 박달이(김세정 분)가 그의 앞에 나타난다. 하지만 박달이는 억척스럽고 생활력 넘치는 성격과 남다른 장사 수완, 구수한 충청도 사투리까지 겸비해 빈궁과는 달라도 너무 다른 특징을 가진 인물이다.신분도 성격도 천지 차이인 두 사람이 어떻게 애틋한 로맨스를 싹틔울지 궁금해지는 가운데 공개된 사진 속에는 첫 만남부터 애틋한 기류를 주고받기까지 이강과 박달이의 다이내믹한 관계 변화가 한눈에 읽혀 눈길을 사로잡는다.저잣거리에서 박달이를 처음 발견한 이강의 모습이 시선을 끈다. 환히 웃고 있는 박달이와 이를 보고 깜짝 놀라 굳어버린 이강의 상반된 표정이 강렬한 인상을 남긴다. 그러나 이런 조우도 잠시 이강이 박달이를 감싸 안은 채 눈을 감고 있어 호기심을 자극한다.흩날리는 눈발 속에서 마주한 이강과 박달이 사이에는 미묘한 기류가 흐르고 있다. 상대를 바라보는 눈빛에는 은근한 애틋함마저 서려 있는 듯해 급변하게 될 이들의 관계성에 흥미가 솟구치고 있다. 여기에 서로와 영혼까지 뒤바뀌게 되면서 뜻하지 않게 운명 공동체로 엮일 두 사람의 앞날은 어떻게 될지 관심이 집중된다.아무도 못 말리는 강태오와 김세정의 본격 신분 초월 세기의 로맨스 케미스트리는 10월 31일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송 될 '이강에는 달이 흐른다'에서 제대로 터질 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr