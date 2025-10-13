사진=윤영미 SNS

정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅의 친형 양재진의 근황이 전해졌다.SBS 아나운서 출신 윤영미는 지난 12일 자신의 인스타그램에 "안현모 씨 진행으로 물리학과 김범준 교수님, 정신과 양재진 선생님과의 토크쇼. 귀에 쏙쏙 들어오는 귀한 이야기들 메모해가며 들었다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 업로드했다.공개된 사진 속에는 방송인 안현모, 김희영 티앤씨재단 이사장, 윤영미, 양재진이 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 윤영미의 키에 맞춰준 김 장관은 최태원 SK그룹 회장의 동거인으로도 알려져 있어 눈길을 끌었다.한편 양재진의 동생 양재웅은 지난해 9월 결혼이 예정되어 있었으나 그가 운영하는 병원에서 환자가 사망했다는 소식이 뒤늦게 밝혀지면서 결혼이 현재까지 연기된 상태다. 예비신부였던 그룹 EXID 멤버 하니는 출연 예정이었던 프로그램에서 모두 하차했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr