사진=서하얀 SNS

사진=서하얀 SNS

가수 임창정과 그의 아내 서하얀의 아들 외모가 화제다.서하얀은 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "또 아까워서 사이즈 엄청 크게 샀음. 미안"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 임창정과 서하얀의 넷째 아들이 베이지색 수트를 착용한 채 헤어를 받고 있는 모습. 특히 아들은 이제 초등학교 1학년밖에 되지 않았음에도 높은 콧대와 큰 눈 등 선명한 이목구비를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 1991년생으로 올해 34세인 서하얀은 1973년생으로 올해 51세인 임창정과 2017년 결혼했다. 슬하에 다섯 아들을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr