배우 김소현이 성숙해진 비주얼을 공개해 시선을 모았다.최근 김소현은 자신의 인스타그램에 뷰티 명품 브랜드 명이 담긴 멘트와 화보를 게시했다.사진 속 김소현은 은은한 플라워 패턴의 블랙 실크 드레스를 입고 우아한 자태를 뽐냈다. 손에는 금빛 향수병을 들고 카메라를 응시하며 투명하게 빛나는 피부와 또렷한 이목구비로 명품 비주얼을 완성했다.다른 컷에서 김소현은 거울 앞에서 골드 케이스의 뷰티 제품을 손에 쥔 채 도도하면서도 부드러운 표정을 지어 보는 이들의 시선을 사로잡았다. 부드러운 웨이브 헤어와 자연스러운 누드톤 메이크업이 김소현 특유의 우아한 매력을 더욱 돋보이게 했다.팬들은 "사랑해 공주님", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "사진들 너무 예", "긴머리가 찰떡이얌" 등의 반응을 보이며 찬사를 쏟아냈다.한편 1999년생으로 26세인 김소현은 PEACHY(피치컴퍼니)와 함께 새로운 도약을 시작한다. 문화창고 소속이었던 김소현은 2022년 이음해시태그 창립과 동시에 합류해 지난달까지 소속돼 활동했다. 앞서 전지현 역시 문화창고에 이어 이음해시태그 소속이었으나 현재는 피치컴퍼니에서 새롭게 둥지를 틀었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr