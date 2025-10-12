사진=JTBC

사진=JTBC

사진=JTBC

사진=JTBC

김다미와 신예은이 드디어 '첫사랑 허남준'에 대한 솔직한 마음을 고백했다. 하지만 7년 전과는 달리, 이제 서로에게 양보하지 않기로 결심, 두 친구의 우정에 균열이 감지됐다. 시청률은 전국 5.5%, 수도권 5.6%를 기록했다. (닐슨코리아 제공, 유료가구 기준) 지난 5일 5.8%로 자체 최고 시청률을 경신했으나, 최종회를 한 주 앞두고 소폭 하락한 수치다.지난 11일 방송된 JTBC 토일드라마 '백번의 추억'(극본 양희승·김보람, 연출 김상호, 제작 SLL) 9회에선 고영례(김다미), 서종희(신예은), 한재필(허남준)이 병원에서 재회했다. 오랜 시간 쌓인 감정이 교차하며 어색한 공기가 흐르던 그때, 수양딸의 부상 소식을 듣고 달려온 대양그룹 회장 미숙(서재희)의 호들갑에 종희는 VIP 특실에 입원했고, 영례는 재필에게 미용실에서 종희를 만난 일을 해명하듯 털어놓았다. 재필은 그럴 필요 없다고 담담하게 넘기는 듯 보였지만, 영례는 떠난 인연이라 여겼던 두 사람이 운명인지, 우연인지, 다시 만났다는 사실에 마음이 복잡했다.재필은 병원 밥을 거의 먹지 않은 종희에게 두 사람의 특별한 추억이 있는 돈가스를 포장해 병실을 방문했다. 그리고 먹는 동안만 같이 있어 달라는 종희의 부탁에 둘만의 시간을 갖게 됐다. 잠시 어색한 정적이 흘렀지만, 종희가 예전처럼 돈가스에 통째로 베어 무는 모습은 이들을 단숨에 그때로 돌아가게 했다. 종희는 재필을 데리고 병원에서 몰래 탈출해 영례를 만났다. 오랜만에 세 친구는 분식을 먹고, 길거리를 거닐고, 웃고 떠들며, 과거로 돌아간 듯 즐거운 시간을 보냈다.참으로 따뜻했던 과거 인연을 다시 만나 웃음을 되찾은 종희의 행복은 오래가지 못했다. 미숙이 요즘 부쩍 수상해진 종희의 행적에 대해 보고를 받은 것. 급기야 후진 시장 바닥에서 후진 사람들과 어울린다며 몰아붙이자, 종희도 결국 폭발했다. 사실 종희는 미숙이 마치 자신을 죽은 딸 대하듯 절대적 사랑으로 집착하는 게 숨 막혔다. 그 외로움을 채워준 게 바로 다시 찾은 소중한 사람들이었다. 처음으로 솔직한 감정을 터뜨린 종희로 인해 미숙 역시 격해졌고, 결국 분노로 내던진 장미꽃 가시가 종희의 얼굴에 상처를 냈다.집을 뛰쳐나와 폭우가 쏟아지는 밤거리를 헤매던 종희의 발걸음은 재필 앞에서 멈췄다. 그리고 비참했던 7년 전 그날처럼 그의 품에 안겨 눈물을 쏟았다. 재필父 한기복(윤제문)의 머리 손질을 마치고 나온 영례는 병원 휴게실에서 재필이 종희의 얼굴에 연고를 발라주는 걸 목격하고 심란했다. 반면 종희는 희망을 품었다. 부잣집에 살아도 행복하지 않은 삶, 그리고 숨겨왔던 영례를 향한 부러움 털어놓자, 재필은 "사람은 다 각자만의 반짝임이 있다. 너도 너의 반짝임을 찾았으면 좋겠다"고 다독였다. 다시 한번 그의 위로에 용기를 얻은 종희는 더 이상 재필을 향한 감정을 숨길 수 없었다.종희는 공주 같은 구두와 원피스를 벗고, 그때처럼 청바지에 재필이 선물한 운동화 차림으로 영례를 만났다. 그리고 두 사람이 쉴 새 없이 웃었던 추억이 가득한 학교를 찾아갔다. 종희는 외롭고 힘들 때마다 영례와의 좋았던 시간을 추억하며 견뎠으며, 요즘 애써 외면했던 과거가 모두 기억나기 시작했다는 사실을 털어놓았다. 그 기억엔 너무나도 좋아했던 첫사랑 재필도 있었다. 종희는 "나 다시 잘해보고 싶다. 도와줄 거지?"라며 영례를 바라봤다.잠시 침묵하던 영례 역시 "나한테도 재필은 첫사랑"이란 사실을 처음으로 고백했다. 또한, 더 이상 마음을 숨기고 싶지 않고, 지키고 싶다며, 도와줄 수 없다는 점도 힘주어 말했다. 종희의 말처럼, 이제 중요한 건 재필의 마음이었다. 누구보다 소중했던 친구이기에, 더더욱 솔직해질 수밖에 없었던 두 마음. 오랜 세월 미뤄둔 감정이 처음으로 마주한 날, 사랑과 우정의 사이에 두 친구는 또다시 흔들리며 묘한 긴장감을 자아냈다.이와는 또 다른 폭풍이 서서히 다가오고 있었다. 영례와 종희의 인생을 송두리째 뒤흔들었던 노무과장(박지환)이 재등장한 것. 종희에게 상해를 입고 한쪽 팔을 못 쓰게 된 뒤 인생이 무너져 건설 현장에서 막노동으로 연명하던 그는 낡은 청아운수 안내양들의 사진 속 종희를 노려보며 분노에 치를 떨었다. "남의 인생을 이렇게 시궁창에 처박아놓고 웃어?"라고 읊조리는 그의 눈빛에는 증오와 복수심이 뒤섞여 있었다. 가난과 절망으로 일그러진 그의 얼굴은 영례와 종희의 앞날에 불길한 그림자를 드리웠다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr