사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 영케이가 저작권료에 대해 언급했다.1일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 DAY6 영케이, 도운이 출연했다.이날 영케이는 과거 잭슨, 마크와의 인터뷰에서 "토론토" 발음을 굴렸던 일에 대해 "4년밖에 안 살았다. 그때 제가 발음을 많이 굴리긴 했다. 장난이라 웃었는데, 그 부분만 편집돼서 굉장히 거만한 아이가 됐더라"고 회상했다.영케이는 그 이후로 모든 언행에 주의하게 됐다고. 도운은 "형이 옛날에 엄청 조심스러워했다. 사람들 만나는 거 안 좋아했는데, 라디오 DJ 하면서 바뀌었다. 지금이 더 좋다"고 이야기했다."도운은 잘생긴 김종민"이라는 문세윤의 발언에 대해 도운은 "실제로 김종민이 롤모델이었다. 어떤 상황에서도 웃는 모습이 멋져 보였다. 그런데 같이 해보니까 형도 계속 웃는 건 아니더라"고 폭로해 웃음을 자아냈다.반면 영케이의 롤모델은 GD(지드래곤). 그를 보고 한국에 들어와 연습생을 시작하게 된 영케이는 "GD와 나는 너무 다르구나. 내가 노력한다고 되는 게 아니구나 싶더라. '가수는 내가 원하는 길이 아니다' 싶어서 몇 번 '연습생 그만두고 싶다'고 했는데, 아버지 만류했다"고 전했다.GD 작곡 수를 뛰어넘었다는 '저작권 부자' 영케이는 "저작권 액수는 차이는 크다. 나는 질보다 양으로 승부했다. 현재 저작권협회에 216곡 등록되어 있는데, 참여한 곡에 대해서는 작곡하는 분들께 이름만 넣어달라고 했다. 열심히 살았다"고 털어놨다."가사를 쓴다는 게 참 부러운 재능"이라는 신동엽의 찬사에 영케이는 "생존 방법이었다. 작사가 아니면 데뷔를 할 수 없었다. '너희의 색깔을 가지고 있어야 데뷔할 수 있다'고 JYP가 정해줬다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr