'이채민♥' 류다인, 드디어 기쁜 소식 전했다…공개 열애 1년 7개월 만에 물오른 미모

사진제공=에일리언컴퍼니

배우 류다인이 한층 물오른 비주얼이 돋보이는 새 프로필을 공개했다.소속사 에일리언컴퍼니는 공식 SNS를 통해 류다인의 새 프로필 이미지를 게재했다. 새 프로필은 류다인의 빛나는 비주얼과 절제된 분위기를 담아냈다.류다인은 여러 화이트 상의와 청바지로 내추럴하면서 자신감 넘치는 포즈로 모델같은 분위기를 드러냈다. 건강한 피부에 선명한 이목구비로 한층 깊어진 무결점 미모로 이목을 집중시켰다.맑고 투명한 눈빛에 무표정과 함께 살짝 머금은 미소까지 미묘한 표정 변화만으로 청초함과 시크함을 동시에 선보이며 ‘분위기 여신’다운 면모를 발산했다. 자연스러운 긴 머리와 포니테일로 한층 더 세련되면서 우아함을 강조해 여성스러운 매력도 배가시켰다.2020년 JTBC 드라마 ‘18어게인’으로 데뷔한 류다인은 tvN ‘일타 스캔들’, 티빙 오리지널 시리즈 ‘피라미드 게임’으로 얼굴을 알리며 필모그래피를 채우고 있다.한편, 류다인은 '일타 스캔들'에서 인연을 맺은 배우 이채민과 지난해 3월부터 공개 연애 중이다. 류다인은 지난 6월 에일리언컴퍼니와 전속계약 체결 소식을 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr