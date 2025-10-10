TV텐 바로가기
에스파 카리나, 윈터가 해외 일정 참석 차 10일 오후 김포국제공항을 통해 일본으로 출국했다.
에스파 카리나-윈터, 예쁜애 옆에 예쁜애 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지