에스파 카리나-윈터, 예쁜애 옆에 예쁜애 [TV10] 입력 2025.10.10 18:52 수정 2025.10.10 18:52

에스파 카리나, 윈터가 해외 일정 참석 차 10일 오후 김포국제공항을 통해 일본으로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지