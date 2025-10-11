사진=ENA

진영이 딸기처럼 싱그러운 싱글대디로 변신, 시청자들의 마음을 사로잡고 있다.매주 시청률 상승세를 보이는 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'에서 진영(전동민 역)이 데뷔 후 처음으로 도전한 아빠 역할도 자연스럽게 소화하며 폭넓은 연기력을 선보이고 있는 것. 이 드라마는 2.4% 시청률로 시작한 후 2회 4%, 3회 4.5%, 4회 5.1%로 상승세를 기록하며 올해 방송된 ENA 월화극 중 최고 시청률을 경신했다.극 중 전동민(진영 분)은 무창 마을에서 딸기를 재배하며 아들 전주원(양우혁 분)을 알뜰살뜰히 챙기는 싱글대디. 아들 뿐만 아니라 사촌 누나 이미선(서재희 분)의 유치원에서 파트타임으로 일하고 유치원 폐원을 추진하는 강성태(윤대열 분)를 저지하는 등 아이들에게도, 아들이 다니는 유치원에도 각별한 애정을 가지고 있다.그러나 전동민은 유독 한 사람, 부세미(전여빈 분)에게만 경계 태세를 취하고 있는 상황. 그동안 거쳐갔던 유치원 선생님들이 모두 문제를 일으켰던 데다가 스펙과 조건 등 모든 면에서 흠잡을 데 없는 부세미가 시골인 무창 마을에 내려온 것이 수상스러웠기 때문. 이에 전동민은 부세미에 대한 의심을 거두지 않으며 그녀의 일거수일투족에 시선을 떼지 못하고 있다.지난 방송에서는 CCTV를 띄워둔 노트북을 사수하려는 부세미와 가까이 접촉하며 미묘한 텐션을 형성, 보는 이들까지 숨멎하게 만들었다. 부세미의 노트북을 미처 보지 못한 전동민으로서는 부세미의 이러한 행동이 낯설게만 느껴질 터. 과연 이번 접촉 사건을 계기로 전동민의 마음에는 어떤 변화가 찾아올지 궁금해진다.영은 무창마을에서 딸기와 아들에게 진심인 싱글대디 전동민 역을 연기하며 다양한 매력을 보여주는 중이다. 아들을 위해서라면 뭐든 할 수 있는 진한 부성애를 비롯해 사람들에게 정이 많은 성격, 전여빈(김영란 역)의 적극적인 행동 앞에서 순한 양이 되는 반전 면모까지 드러내며 극의 한 축으로 톡톡히 활약하고 있다.회를 거듭할수록 점점 더 부세미와 긴밀하게 엮일 예정인 만큼 전동민의 심리 변화를 촘촘한 감정선과 연기로 보여줄 진영의 활약이 더욱 주목된다.'착한 여자 부세미' 매주 월, 화요일 밤 10시에 ENA에서 방송된다. 본방송 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr