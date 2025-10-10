사진제공=넷플릭스

‘다 이루어질지니’ 양현민이 청풍마을 이장으로 든든한 존재감을 발산했다. 극 중 기가영(수지)과 전생까지 총 3번의 생을 공유한 이장 역할로, '기가영 지킴이' 신스틸러로 활약했다.넷플릭스 시리즈 ‘다 이루어질지니’는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 판타지 로맨틱 코미디다.양현민은 가영이 사는 청풍마을의 이장으로서 마을의 일이라면 누구보다 앞장서는 박창식 역을 맡아 등장마다 신스틸러의 진가를 발휘했다. 트랙터를 몰고 나타나 임팩트 넘치는 첫 등장을 자랑했는가 하면, 지니와의 첫 대면에서 중동식 코 인사에 격분하는 모습으로 시청자들에게 폭소를 안겼다.'멋'이 중요한 '상남자이지만 아내와 딸에게 한없이 다정한 사랑꾼 면모로 볼수록 정감 가는 매력을 선사하기도. 또 마을의 안전을 위협하는 존재들에 경계를 늦추지 않고, 할머니와 친구를 지켜달라는 가영의 부탁에 기꺼이 응하며 제 역할을 톡톡히 하는 등 '다 이루어질지니'의 다이내믹한 에피소드에 더욱 힘을 실었다.이처럼 양현민은 '다 이루어질지니'를 통해 정 많고 유능한 이장님 면모를 보여주며 시청자들의 마음을 따뜻하게 물들였다. 각종 온라인 커뮤니티에서는 "청풍마을 누구보다 편견 없는 좋은 사람", "이장님이 숨은 최애 캐릭터", "가영이와 세 번의 생을 공유한 의로운 이장님이다" 등 적재적소 든든한 존재감을 보여준 양현민을 향해 아낌없는 찬사 역시 쏟아지고 있다.그간 차지고 개성 강한 연기력으로 필모그래피를 굵직하게 쌓아온 양현민은 이번 작품을 통해 전 세계 시청자들의 뇌리에 인상을 확실히 각인시키며 대체 불가능한 신스틸러의 입지를 공고히 했다. 양현민이 앞으로 또 어떤 캐릭터를 통해 새로운 모습을 보여줄지 그 활약상에 귀추가 주목된다.양현민이 출연하는 '다 이루어질지니'는 넷플릭스에서 스트리밍 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr