그룹 레드벨벳의 멤버 웬디가 추석에 함께 만두 빚고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난달 29일부터 지난 5일까지 '추석에 함께 만두 빚고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 웬디다. 그는 지난달 20일과 21일 양일간 서울 중구 장충체육관에서 '2025 WENDY 1st WORLD TOUR 'W:EALIVE' IN SEOUL'을 열고 팬들과 만났다. 데뷔 첫 단독 월드 투어의 시작점인 이번 공연은 양일간 뜨거운 환호를 받으며 성황리에 마무리됐다. 앞서 웬디는 지난 4월 SM엔터테인먼트와 전속 계약을 종료한 뒤 어센드로 이적했다2위에는 그룹 소녀시대의 멤버 유리가 이름을 올렸다. 그는 11월 1일 방콕을 시작으로 호치민, 타이베이 등 아시아 전역에서 세 번째 팬미팅 투어 'YURIVERSE'를 개최한다. 타이틀 'YURIVERSE' 는 우주 속에서 팬들과 하나가 되고 싶은 마음을 담았다. 유리는 최근 '유니세프 팀(UNICEF TEAM)' 캠페인에 동참하기도 했다. 해당 캠페인은 전쟁·재해·빈곤 등 어려움을 겪는 전 세계 어린이를 위해 모두가 하나의 팀이 되자는 의미를 담고 있다.3위는 하츠투하츠 카르멘이 차지했다. 앞서 카르멘은 지난 8일 방송된 MBC '2025 추석특집 아이돌스타 선수권대회에서' 400m 릴레이 결승선을 가장 먼저 통과하며 팀의 금메달을 확정짓는 장면으로 분당 최고 시청률 4.8%을 기록해 화제가 됐다. 카르멘이 속한 하츠투하츠는 10월 20일 첫 미니앨범 ‘FOCUS’를 발매하며, 오늘 경주시민운동장에서 열리는 ‘2025 APEC MUSIC FESTA’ (2025 에이펙 뮤직 페스타)에 출연한다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '다가오는 추석, 명절 음식 같이 먹고 싶은 남자 가수는?', '다가오는 추석, 명절 음식 같이 먹고 싶은 여자 가수는?', '다가오는 추석, 명절 음식 같이 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?', '다가오는 추석, 명절 음식 같이 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr