사진=방민수 SNS

사진=유튜브 '직업의모든것'

2010년 틴탑으로 데뷔했던 1992년생 방민수가 최근 한 온라인 채널에 출연해 아이돌 업계의 문제점을 비판했다.방민수는 "아이돌은 소속사와 계약 기간인 7년 동안 수익이 없어도 노출되는 다른 일을 못 한다"며 "유흥주점이나 호스트바로 빠지는 경우가 많다"라고 털어놓았다. 그는 이어 "아이돌도 일반 회사원처럼 소속된 기획사로부터 월급을 받는 월급제 도입이 필요하다"고 주장했다.그는 2010년 보이그룹 틴탑의 멤버로 데뷔해 다수의 히트곡을 발표하며 큰 사랑을 받았다. 틴탑은 '향수 뿌리지마', '미치겠어', '장난아냐' 등으로 2010년대를 대표한 아이돌 그룹 중 하나로, 세련된 퍼포먼스와 완성도 높은 음악으로 주목받았다.방민수는 틴탑 활동 당시 특유의 무대 장악력과 개성 있는 캐릭터로 팬들에게 깊은 인상을 남겼으며, 최근 모덴베리코리아와 전속계약을 체결하며 활동 영역을 넓히고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr