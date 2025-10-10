사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

최근 음주운전으로 물의를 일으킨 개그맨 이진호(39)의 여자친구가 숨진 사실이 뒤늦게 알려졌다.10일 인천 부평경찰서에 따르면, 지난 5일 오전 8시 30분쯤 인천 부평구의 한 아파트에서 A씨가 숨져 있는 것을 지인이 발견해 112에 신고했다. A씨는 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 검거된 이진호의 여자친구로 확인됐다.이진호는 지난달 24일 새벽, 인천에서 경기 양평까지 술에 취한 채 차량을 몰았다는 혐의를 받고 있다. 당시 그의 혈중알코올농도는 면허취소 수준인 0.11%로 측정됐다.한 연예 매체는 이진호의 음주운전 사건을 보도하며, 신고자가 그의 여자친구 A씨였다고 전했다. 이후 A씨는 자신이 기사에 언급된 뒤 심리적 부담을 호소해온 것으로 알려졌다.다만 경찰은 언론의 취재 요청에 "음주운전 신고자의 신원은 공개할 수 없다"는 입장을 유지했다. 현재 경찰은 이진호의 음주운전 사건과 A씨의 사망 사이에 연관성이 있는지를 포함해 정확한 사건 경위를 조사 중이다. 경찰 관계자는 "범죄 혐의점은 발견되지 않았다"며 "유족의 심정을 고려해 구체적인 내용은 밝히기 어렵다"고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr