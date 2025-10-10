한혜진, ♥핑크빛 상대는 4살 연하 배우 하준…"연인 연락 안 귀찮아"('한혜진')

사진=텐아시아DB

사진=한혜진 유튜브 영상 캡처

모델 한혜진이 4살 연하인 배우 하준과 소개팅에 나섰다. 둘은 핑크빛 훈훈한 분위기 속에 소개팅을 마쳤다.9일 한혜진 유튜브 채널 '한혜진'에는 '오늘 집에 못 들어가겠다'라는 제목의 영상이 게시됐다.한혜진은 이시언, 서지승 부부의 주선으로 소개팅을 나가게 됐다. 소개팅 장소인 고깃집을 찾은 한혜진은 "떨린다. 5분 남았다"며 긴장된 모습을 드러냈다. 그러더니 "맨정신에 할 수 없으니 술을 시켜야겠다"며 맥주를 시켜 "원샷하고 신경을 마비시켜야겠다"고 했다.한혜진의 소개팅 상대로는 배우 하준이 등장했다. 하준은 한혜진에게 "촬영보다 더 떨린다"며 설렘을 표했다. 하준은 "생각보다 귀여운 면이 있다"며 호감을 드러냈다. 하준이 한혜진에게 "술 좋아하시냐"고 묻자, 한혜진은 "술을 못 마신다"고 내숭을 떨어 웃음을 자아냈다.한혜진은 "제가 누나 같으니까 오늘 (내가) 사겠다"고 말했다. 하준은 "사양하지 않겠다"고 너스레를 떨었다. 실제로도 한혜진이 83년생, 하준이 87년생으로, 한혜진이 4살 연상이었다.마지막 연애에 대해 하준은 "5년 정도 됐다"고 말했다. 한혜진은 "연상을 만나본 적 있냐"고 물었다. 하준은 "만나본 적 있다"면서 "연하 만나본 적 있냐"고 되물었다. 한혜진은 "만나본 적 있다"고 답했다. 하준이 연인 간의 연락 빈도에 대해서도 궁금해했다. 한혜진은 "한 번도 연인의 연락이 귀찮다고 생각해본 적은 없다"고 답했다.하준은 "할머니 댁이 산청 지리산이라 추수도 하고 모내기도 하고 그랬다"고 말했다. 이에 강원 홍천에 별장이 있는 한혜진은 "다음달에 깨 베러 오시겠냐"고 플러팅했다. 하준은 "좋다. 간다"며 흔쾌히 응했다.1시간가량 이어진 데이트 후 한혜진은 "벌써 끝이냐. 1시간밖에 안 됐다"며 아쉬워했다. 두 사람은 러닝 데이트와 치맥 약속도 했다. 또한 전화번호를 교환하며 핑크빛 분위기를 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr