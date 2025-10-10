SNS

배우 박은혜가 드라마 홍보를 남다르게 했다.10일 박은혜는 자신의 계정에 "저 결혼해요~~~~~ 축하해 주세요~ 날짜 ; 10월13일 월요일 시간 : 저녁 8시30분 장소: KBS1tv 드라마 #마리와별난아빠들 에서요~~ #꼭 함께 봐 주세요~~^^ 🥰 몇년만에 입는 웨딩드레스냐…."라는 글로 너스레를 떨었다.공개된 영상 속 박은혜는 새하얀 웨딩드레스를 입고 청순함을 뽐냈다.‘마리와 별난 아빠들’(연출 서용수 / 극본 김홍주 / 제작 LI엔터테인먼트, 몬스터유니온)은 마리의 우당탕 아빠 찾아 삼만리! 피보다 진하고, 정자보다 끈질긴 별난 가족의 탄생을 그린 드라마다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr