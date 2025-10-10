사진 = KBS 제공

KBS2 음악 토크쇼 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'이 추석 연휴 마지막 날 다채로운 무대를 선보인다.10일 방송되는 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'에는 지코, 어반자카파 조현아, 에이티즈(ATEEZ) 종호, 딘딘, 주우재, 국카스텐이 출연한다. 이번 방송은 '오늘 밤은 혼자 있기 무서워요' 특집으로, 긴 연휴 동안 외로움을 느낀 시청자들에게 다양한 음악을 전한다.제작진은 이번 회차에서 프로그램 최초로 객석에 '눕존'을 마련했다. 출연진은 관객들의 사연을 직접 읽으며 현장을 따뜻한 분위기로 이끌 예정이다.지코는 기존 일정을 취소하고 '더 시즌즈'에 출연했다. 그는 "마음은 여전히 이 자리에 있다", "언제든 복귀하고 싶다"고 말하며 전임 MC로서 애정을 드러냈다. 십센치(10CM)와 함께 관객 사연에 맞춘 듀엣 무대를 준비했고, 십센치는 "무브가 대한민국에서 가장 멋지다"고 지코의 퍼포먼스를 평가했다.조현아는 대표곡 '널 사랑하지 않아'로 감성 무대를 펼친다. 에이티즈 종호는 아이유의 '좋은 날'을 열창하며 3단 고음을 완벽하게 소화한다. 이날 조현아가 소개한 사연의 주인공으로 딘딘이 등장해 현장을 놀라게 했다. 딘딘은 녹화 당일 어머니 생신임에도 출연한 비하인드를 전했다. 십센치는 조현아의 곡 '줄게'를 어쿠스틱 버전으로 편곡해 함께 무대를 꾸몄다.주우재는 역주행곡 '너에게 닿기를'을 십센치와 함께 부른다. 그는 "이렇게 노래 부를 계획은 없었다"고 말하며 웃음을 자아냈고, 187cm의 큰 키로 '매너 다리'를 선보였다. 또 십센치를 향해 "이렇게 염세적인 진행자는 없다"고 농담을 던지며 티격태격 케미를 보였다.국카스텐은 새 정규 3집 수록곡 무대를 방송 최초로 공개한다. 보컬 하현우는 "박보검 씨 다음 MC를 기대했는데 십센치더라. 예전엔 이렇게 잘생기지 않았다"고 말해 웃음을 유발했다. 국카스텐과 십센치는 서로의 곡을 바꿔 부르며 색다른 무대를 준비했다. 현장에서는 '앙코르'가 터져 나왔고, 국카스텐은 즉석에서 한 곡을 더 선보였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr