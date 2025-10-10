/ 사진=텐아시아DB

'신상출시 편스토랑' 이찬원이 후배들을 위해 250인분 대용량 요리에 도전한다.10일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 찬또셰프 이찬원의 청춘 응원 프로젝트가 시작된다. 이를 위해 이찬원은 모교 영남대학교를 찾아 많은 고민을 안고 치열하게 살아가는 후배들을 위해 따뜻한 아침밥을 대접한다. 처음으로 대용량 요리에 도전한 이찬원, 선배 이찬원의 따뜻한 진심과 후배들의 열렬한 환호를 만날 수 있을 전망이다.이찬원은 "제가 운 좋게 가수 데뷔를 하지 않았다면 지금 후배들처럼 취직이나 미래, 진로에 대한 고민이 많았을 것"이라며 "미래에 대한 불안함 속에 많은 고민을 안고 있는 후배들에게 응원과 함께 따뜻한 밥 한 끼 선물하고 싶었다"라고 말했다. 취업난 속에 꿈조차 잃고 살아가는 후배들을 응원하고자 하는 마음을 담아 모교인 영남대학교를 찾은 것. 이날 이찬원은 총 250인분 아침밥 요리에 도전했다.이찬원은 수제 왕돈가스를 비롯, '편스토랑'에서 선보인 인기 메뉴 우삼겹 된장찌개, 달걀부추짜박이, 상추나물 등으로 구성된 250인분 아침밥 메뉴를 준비했다. 특히 넉넉하게 300인분의 돈가스를 직접 튀기면서 냉동이 아닌, 직접 고기부터 두드리는 수제 돈가스를 선택해 놀라움을 자아냈다.영남대학교 학생 식당은 아침부터 이찬원 선배가 만들어 준 아침밥을 먹기 위한 학생들의 줄이 길게 늘어서는 등 오픈런 사태가 일어났다. 직접 일일이 배식하며 후배들과 인사와 담소를 나눈 이찬원은 "선배님 멋지다"며 신나 하는 후배들의 모습에 뿌듯한 미소를 감추지 못했다고.또 다른 '멋진 선배' 면모들도 포착됐다. 이찬원이 활동했던 학생회 직속 후배들을 만나자 이찬원은 "고생이 많다"며 지갑에서 현찰을 두둑하게 꺼내 용돈을 쾌척해 모두를 놀라게 했다. "회식비로 쓰라"며 쑥스러워하는 이찬원에 후배들은 감동 또 감동했다고. 이외에도 이찬원은 다양한 후배들과 만나며 많은 얘기를 나눴다고 해 기대를 더한다.과연 이찬원은 후배들을 위한 250인분 대용량 요리에 성공했을까. 무사히 후배들은 이찬원의 아침밥 메뉴에 어떤 반응을 보였을까. 선배와 후배들은 어떤 이야기를 나눴을까. 이찬원이 준비한 '청춘 응원 프로젝트'는 10일 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만날 수 있다. 이날 '편스토랑'은 프로야구 중계가 끝난 뒤 밤 9시 50분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr