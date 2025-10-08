잔나비/ 사진=텐아시아 DB

잔나비 정규 4집 티저 영상 캡처/ 사진 제공=페포니뮤직

그룹사운드 잔나비가 가을의 짙은 정취를 머금은 앨범으로 돌아온다.잔나비는 지난 7일 공식 SNS를 통해 한 편의 티저 영상과 함께 오는 21일 정규 4집 'Sound of Music pt.2 : LIFE(사운드 오브 뮤직 파트2 : 라이프)' 발매 소식을 알렸다.이번 신보는 잔나비가 '음악으로 인생을 노래하는 법'을 다시 써 내려가는 작품이다. 부제로 붙은 'LIFE'는 '꿈과 책과 힘과 벽', '슬픔이여 안녕', '외딴섬 로맨틱' 등에서 노래해 온 잔나비 특유의 인생철학을 기대하게 한다. 멤버들이 겪어온 세월의 결을 담담히 응시하며 청춘에서 인생으로 확장되는 이야기가 섬세하게 펼쳐질 전망이다.발매 소식과 함께 공개된 티저 영상 또한 잔나비만의 따뜻하고 서정적인 정서를 고스란히 예고하고 있다. 오케스트라의 선율은 잔나비 특유의 동화적 감성을 전하며 1집 '뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 볼품없지만', 2집 '주저하는 연인들을 위해', 소곡집 '가을밤에 든 생각' 등 잔나비의 대표 발라드 트랙들을 자연스레 떠올리게 한다.'Sound of Music' 시리즈는 두 파트로 구성된 정규 4집 프로젝트다. 지난 4월 발매된 pt.1이 청춘의 희망과 활력, 낭만을 담았다면, 이번 pt.2는 그와 대비되는 가을의 농도 짙은 감성을 품었다. 이름 그대로 계절의 제철을 맞은 잔나비의 음악은 '전어보다 잔나비'라는 표현처럼 가을이 오면 가장 먼저 떠올려야 할 밴드의 귀환을 알린다.앞서 잔나비는 지난 7월 29일 '사운드 오브 뮤직 외전: 여름방학 에디션!'을 깜짝 발매하며 유쾌하고 자유로운 여름 감성을 전했다. 이후 8월에는 데뷔 이래 첫 체조경기장 입성이라는 기록을 세우며 앙코르 콘서트 '모든 소년소녀들 2125'를 성료, 밴드로서 또 한 번의 정점을 찍었다.잔나비의 정규 4집 'Sound of Music pt.2 : LIFE'는 잔나비의 인생관을 음악적으로 정리하는 작품이자 가을 감성의 진수를 담은 제철 잔나비의 모습을 담을 것으로 기대를 모은다. 또 지난봄의 청춘 서사에 이어 'LIFE'란 부제에 걸맞게 인생의 희로애락을 잔나비다운 철학과 선율로 풀어낼 예정이다.뜨거운 여름의 여운을 마무리하고, 가을의 서정으로 돌아온 잔나비의 정규 4집은 오는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr