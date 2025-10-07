JYP엔터테인먼트 보이밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH) 멤버 오드와 가온의 개별 콘셉트 포토가 공개됐다.
엑스디너리 히어로즈는 오는 24일 새 미니 앨범 'LXVE to DEATH'(러브 투 데스)를 발매하고 컴백한다. 그룹 공식 SNS 채널에 컴백 포스터, 스케줄러, 무드 필름에 이어 멤버 개별 티저를 순차 공개 중인 가운데 지난 6일 주연과 준한, 7일 정오에는 오드와 가온의 비주얼을 선보였다. 콘셉트 포토에서 오드와 가온은 몽환적인 분위기로 보는 이들을 매료했다. 한층 과감해진 콘셉트를 소화하고 나른하고 치명적인 분위기를 드러내 컴백 기대감을 자극했다.
엑스디너리 히어로즈는 컴백과 이어 다음 달 21일~23일 사흘간 서울에서 월드투어 'Xdinary Heroes <Beautiful Mind> World Tour'(<뷰티풀 마인드>)의 피날레를 장식한다. 그룹의 두 번째 월드투어 <Beautiful Mind>는 국내 및 해외 14개 지역 18회 규모로 진행됐고, 여섯 멤버는 투어 타이틀 'Beautiful Mind'처럼 본인들의 음악색을 아름답게 펼쳐 보이며 수식어 '장르의 용광로' 면모를 입증했다. 엑스디너리 히어로즈의 새 미니 앨범 'LXVE to DEATH'는 오는 24일 오후 1시 각종 음원 사이트에서 만날 수 있다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
