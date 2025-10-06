사진=유튜브 '션과 함께'

사진=유튜브 '션과 함께'

사진=유튜브 '션과 함께'

사진=유튜브 '션과 함께'

사진=유튜브 '션과 함께'

사진=유튜브 '션과 함께'

사진=유튜브 '션과 함께'

사진=유튜브 '션과 함께'

사진=유튜브 '션과 함께'

사진=유튜브 '션과 함께'

'션과 함께' 조혜련이 자녀들의 근황을 자랑했다.6일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 ''재혼 참 잘한 것 같아요' 조혜련의 가정이 재혼 후 180도 바뀐 이유!'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 조혜련은 션과 첫 5km 러닝에 도전하며 이야기를 나눴다. 8남매 중 다섯째인 그는 "부모님이 아들만 예뻐해서 어릴 때부터 부모님께 인정받고 싶어서 열심히 살았다"고 밝혔다."공부하지 말고, 고등학교 졸업 후 돈 벌라"는 부모의 말에 반발한 조혜련은 열심히 공부해 한양대 연극영화과에 입학했지만, 결국 학비 벌라고 공장에서 일을 했다고 전했다.'인생에서 중요한 것'으로 "진짜 내 사람"을 꼽은 조혜련은 "내가 없이 자라서 그런지, 남이 달라고 하면 다 줬다. 사람을 되게 챙기고 싶었다. 결국 사람들이 나한테 남더라"고 이야기했다.남다른 자녀 사랑으로 유명한 조혜련은 "어렸을 때는 '가족'에서 벗어나고 싶었다. 이혼 후 지금의 남편을 만났는데, 우리 아이들을 사랑으로 돌봐줘서, 우주가 변화했다. 편지를 썼는데, '아저씨'에서 '아빠'로 호칭이 바뀌었다. '당신 때문에 사랑을 알게 됐다'고 하더라"며 뭉클한 마음을 드러냈다.조혜련은 "지금 남편 만나서 한 인격체로 사랑받고, 배우자에게 사랑받을 때 행복을 알게 됐다. 션-정혜영 부부처럼 살려고 노력하며 더 표현하려고 한다"고 말했다.과거 전교 1등 하던 딸은 갑작스레 자퇴했고, 아들은 18살까지 초졸이었다. 조혜련은 "딸이 공부를 잘했지만, 더 위로 올라갈 수 없으니 강박을 느껴 자퇴했다. 국제학교를 다니다가 미국 유학을 갔는데, 코로나 때 한국에 돌아와 한국외대 편입해 현재 4학년"이라고 근황을 전했다.아들 근황에 대해서도 밝혔다. 조혜련은 "아들 우주는 중고 검정고시를 본 후 청강대 게임 기획 들어가서 지금 4학년이다. 지금은 스위스 로잔 연수를 갔다. 둘 다 너무 잘 자랐다"며 뿌듯함과 애정을 표현했다.과거 바쁜 스케줄 탓에 아이들한테 신경 못 쓴 게 후회된다고 털어놓은 조혜련은 "이제는 아이들이 '엄마 결혼 진짜 잘했다'고 하는데 뭉클했다. 표현해 주는 아이들과 남편에게 고맙다"며 남다른 가족애를 내비쳤다.한편, 조혜련은 1998년 음반 엔지니어와 결혼해 1남 1녀를 뒀으나, 2012년 이혼했다. 이혼 후 2년 만인 2014년, 두 살 연하의 사업가와 재혼해 행복하게 지내고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr