사진=황정음 SNS

회삿돈 43억원을 횡령한 혐의로 자숙 기간을 보내고 있던 배우 황정음이 6개월 만에 SNS를 재개했다.황정음은 지난 25일 자신의 인스타그램에 "이순재 선생님. 존경하고 그리고 사랑합니다"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 황정음이 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥' 출연 당시 만난 이순재와 애정을 보이고 있는 모습. 황정음은 이날 세상을 떠난 고(故) 이순재에 대해 "아무것도 몰랐던 제겐 따뜻했던 아버지셨다"라며 "오랫동안 많은 후배들에게 변치 않은 사랑과 기억을 남겨 주셔서 너무 감사합니다. 정음이는 영원히 선생님 기억할게요"라며 고인을 추모했다.이순재는 이날 새벽 91세의 나이로 별세했다. 빈소는 서울 송파구 풍남동 서울아산병원 장례식장 30호실에 마련됐다. 이날 오후 1시경부터 조문이 시작됐다. 발인은 27일 오전 6시 20분이다. 장지는 경기도 이천시에 위치한 에덴낙원이다.한편 황정음은 지난 5월 회삿돈 횡령 혐의가 불거졌다. 황정음은 2022년 초, 자신의 지분이 100%인 회사가 대출을 받은 자금 중 7억을 가지급금 명목으로 받아 가상화폐에 투자했다. 이후 그해 12월까지 회삿돈 43억 4천만원을 횡령한 혐의로 불구속 기소됐다. 이후 황정음은 가지급금 형태로 사용했던 전액을 본인의 사유재산 등을 처분해 2025년 5월 30일과 6월 5일 두 차례에 걸쳐 모두 변제했다. 그는 횡령 혐의를 인정한 후 자숙 기간을 보내고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr