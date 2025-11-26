코르티스/ 사진 제공=빅히트 뮤직

데뷔 100일을 맞은 그룹 코르티스(CORTIS)가 미국 빌보드 차트에서 역주행했다.25일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(11월 29일 자)에 따르면 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 데뷔 음반 'COLOR OUTSIDE THE LINES'가 '월드 앨범' 7위에 안착했다. 9월 20일 자 차트에 15위로 진입한 후 11주 연속 순위권을 지키고 있다.미국 내 실물 음반 판매량을 집계하는 '톱 앨범 세일즈'(44위)와 '톱 커런트 앨범 세일즈'(32위)에는 3주 만에 재진입해 매서운 뒷심을 과시했다. 공식 활동이 종료된 후에도 활발한 국내외 활동과 자체 콘텐츠 등을 통해 팬덤이 꾸준히 유입되고 있다는 사실을 뒷받침한다.빌보드 차트 역주행은 코르티스가 데뷔한 지 100일째 되는 날(11월 25일) 발표돼 의미를 더했다. 이들은 데뷔 100일을 기념해 지난 25일 0시 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse) 커뮤니티와 공식 SNS 채널을 통해 팬덤명 '코어'(COER)를 공개했다. '코어'에는 코르티스와 함께하는 사람들이자 멤버들을 가장 깊고 뜨겁게 지지하는 팬이라는 의미가 담겼다.다섯 멤버는 같은 날 오후 8시 위버스 라이브에서 아낌없는 응원과 사랑을 보내주는 팬들에게 "코르티스가 데뷔한 지 벌써 100일이 지났다. '코어' 여러분들이 바로 우리를 지탱하는 힘이다"라는 감사 인사를 전했다. 이어 오후 9시 팀 공식 유튜브 채널에 눈물의 데뷔 축하 파티 현장을 담은 영상을 게재해 팬들에게 감동을 안겼다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr