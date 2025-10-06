구혜선, 사과밭 그 소녀…파자마 입고 거리 활보

배우 구혜선이 추석 인사를 남겼다.6일 구혜선은 자신의 계정을 통해 "파자마입고 엄빠네 사과밭에 왔어요. 열매를 주셔서 감사합니다. 즐거운 명절 되셔요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 구혜선은 사과밭에서 셀카를 남기는 모습. 엄청난 동안 미모를 자랑한다.한편 구혜선은 30대 후반의 나이에 대학에 복학해 성균관대 수석 졸업장을 얻었다. 뿐만 아니라 2024년 6월 카이스트 과학저널리즘대학원프로그램 공학 석사 과정에 최종 합격하며 많은 사람들의 이목을 집중시켰다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr