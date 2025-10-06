지창욱, 와이너리 통째로 살 기세…부잣집 도련님 포스

배우 지창욱이 남신다운 비주얼을 뽐냈다.6일 지창욱은 자신의 계정에 근황 사진을 게재했다. 그는 와이너리 곳곳을 둘러보며 휴식을 즐기고 있는 모습. 큰 키에 조각같은 외모가 눈길을 끈다.지창욱은 최근 파리에서 열린 톰포드 2026 S/S 컬렉션에 참석했다.더불어 지창욱은 최근 넷플릭스 ‘스캔들’ 촬영을 마쳤으며, 내달 5일 디즈니+에서 공개되는 ‘조각도시’로 글로벌 시청자들과 만날 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr