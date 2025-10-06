SNS

모델 겸 방송인 최여진이 결혼 후 추석 명절을 맞이했다.5일 최여진은 자신의 계정에 "아버님 납골묘와 그리고 친할아버님❤️할머님뵈러 소박하게 음식해서 미리 성묘도 다녀오고~ 내일 차례지낼 음식도하고!! 나... 종갓집 맏며느리였네...ㅋㅋㅋㅋㅋ😆 모두 행복한 한가위 보내세요!!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 최여진은 얼마 전 결혼한 남편과 함께 성묘에 다녀온 모습. 정갈하게 음식을 준비해서 상을 차렸다.이를 본 배우 박병은도 '좋아요'를 꾹 눌렀다.한편 최여진은 최근 스포츠 사업가 김재욱 씨와 결혼했다. 결혼 발표 후 최여진이 김재욱 씨의 전처와 함께 tvN '온앤오프'에 출연한 사실이 재조명되면서 '불륜설'이 불거지기도 했다. 그러나 전처가 이를 직접 해명하며 논란이 일단락됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr