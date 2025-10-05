사진=유튜브 '요정재형'

배우 이준호가 과거 심각한 부상에도 무대에 올랐던 이유를 밝혔다.5일 유튜브 채널 '요정재형'은 2PM 이준호 편으로 '언제 이렇게 어른이 돼버린 고야..?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정재형은 "장우영이 '준호는 테토예요'라고 하더라"고 전했다. 이에 이준호는 "우영이가 그런 단어를 쓰냐. 내가 보기에 마초는 우영이"라고 밝혔다.장우영과 비슷한 성격이라고 인정한 이준호는 "우영이가 더 살갑고 정 많게 챙기는 스탕리이다. 나는 정은 많아도 살갑지는 않다"면서 우영이가 신중하게 생각하는 하는 타입이면, 나는 몸으로 부딪혀보는 타입"이라며 목표로 직진하는 솔선수범 행동파라고 강조했다.과거 JYP(박지영)의 한 마디로 아크로바틱을 하고 탑 쌓는 고난이도 안무를 했던 이준는 "어깨가 끊어졌다. 와순이 완전 찢어져서 구멍을 8개 뚫었다. 꿰매고 인대 찢어지는 건 기본이었다"고 털어놨다.또 이준호는 "척추 3번 5번이 디스크였는데, 4번 척추가 실제로 부러졌다. 리허설 할 때 머리가 너무 아팠는데, 그대로 쓰러졌다. 못 일어났다. 병원에서는 '척추가 부러져 복대를 차야한다'고 했다"고 이야기했다.심각한 부상에 복대를 찬 이준호는 다음날 해외 콘서트에 참석했다고. 그는 "무대에는 올라가야죠. 약속이니까"라며 "또 음악 틀면 몸을 움직이게 된다. 아드레날린이 나오니까 고통이 줄어든다. 끝나면 내려가서 휠체어 타고 이동했다. '난 이거 안 하면 할 거 없는데? 나 없는 무대를 내가 어떻게 봐'라는 생각도 있었다"고 고백했다.학창 시절 연극을 하며 가수 활동보다 연기 욕심이 먼저였던 이준호는 "2PM 멤버들이 연기를 시작하면서 '언젠가는 내 차례가 오겠지' 생각했다. 또 '내가 잘할 수 있을 때 하고 싶다'는 마음도 있었다"고 전했다.이준호는 아이돌이나 가수에서 배우로 전향한 뒤 받는 편견의 시선을 언급하며 "내가 준비되지 않았을 때 작품에 출연하면, 팀에 안 좋은 영향도 있고, 더 크게 보면 가수들한테도 피해가 되고 싶지 않았다"며 성숙한 면모를 드러넀다. 그는 "2PM은 내 얼굴이기도 하다"고 강조했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr