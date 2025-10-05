사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 한선화가 절친에게 소개해 주고 싶은 배우로 차은우를 꼽았다.5일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 배우 한선화가 스페셜 MC로 출연했다.이날 한선화는 영화 '퍼스트 라이드' 개봉을 앞두고 촬영 비하인드 스토리를 공개했다. 특히 강하늘, 김영광, 차은우, 강유석 등 핫한 남자 배우들 사이에서 홍일점으로 활약해 궁금증을 자극했다.서장훈의 "함께한 배우들 중 절친에게 소개해 주고 싶은 사람은 누구냐"는 질문에 한선화는 "이분들과 함께 영화를 찍는다고 하니까 실제로 절친이 '최애가 차은우'라고 하더라. 너무 보고 싶어 했다"고 전했다.이어 "절친이 '차은우 씨 얼굴이 얼마만 할까' 궁금해하더라. 실제로 얼굴이 엄청 작으니까, 그렇게 보고 싶어 하더라"며 어쨌든 차은우를 선택했다."다 소개해 주고 싶지만, 절친이 차은우 씨 팬이라고 했다"는 한선화의 설명에 신동엽은 "차은우 씨가 굉장히 매력적이죠? 아무리 봐도 본인 선택인 것 같다"고 중얼거려 폭소케 했다.두 MC는 "'미우새' 아들 5인방 김희철, 최진혁, 윤민수, 윤현민, 이동건 중 이상형이 있냐"고 질문했다. 고민하던 한선화는 "최진혁 선배님이 어머님을 잘 챙겨주더라. 다정하더라. 섬세한 것 같다"며 호감을 드러냈다.최진혁 어머니는 미소를 지었지만, 김희철 어머니는 "엉뚱한 행동하는 거 못 봤냐"며 놀라워했다. 한선화는 "노래방 부스 들어간 것 봤다"며 미소를 지었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr