'얄미운 사랑' 임지연이 이정재와 열연하며 작품의 흥행을 이끌고 있다.지난 25일 방송된 tvN 월화드라마 '얄미운 사랑' 8회에서는 위정신(임지연 분)과 영혼있는 사이에서 마음을 고민하는 임현준(이정재 분)의 모습이 그려졌다. 두 명이 같은 사람일 거라곤 상상도 하지 못한 채 박병기(전성우 분)를 대신 내보낸 임현준은 약속 장소에 나타난 위정신의 모습에 경악했다. '얄미운 사랑' 8회는 평균 4.1% 최고 5.0%를 기록하며 케이블과 종편을 포함한 동시간대 1위를 차지했다. (닐슨코리아 유료플랫폼 기준)이날 위정신은 윤정호(장광 분)와 킹스백 엔터테인먼트의 계약 소식을 접하고 분노에 차 사무실을 찾았다. 임현준을 쏘아붙이던 위정신은 "내 손으로 안전하게 묻으려고 한 거라고, 아무 일도 못 하게"라는 임현준의 진짜 목적을 듣고 또 한발 앞서 그를 오해한 자신의 태도에 민망함을 느꼈다.영혼있음과 메시지를 나누는 임현준에게 황대표(최귀화 분)는 요즘 연애하냐는 질문을 던졌다. 한사코 아니라며 손을 내저었지만, 이 질문은 임현준의 머리를 복잡하게 만들었다. 위정신이 겪는 불편을 세심하게 챙기고, 다정해 보이는 자신과 권세나(오연서 분)의 사진으로 쓰인 위정신의 기사에 마음이 무거워지는 등 그를 신경 쓰면서도 영혼있음과 시시콜콜한 일상을 공유했다. 유은경(이미도 분)은 이런 고민에 "제자리걸음만 할 게 아니라면 노선 정해서 그 길로 쭉 가보는 건 어때요? 이미 마음은 정하신 것 같은데"라고 조언했다.전보다 뜸하고 짧아진 멜로장인의 메시지에 위정신은 어쩐지 허전한 마음이었다. 결정타는 멜로장인을 썸남으로 오해한 동생 위홍신(진호은 분)의 말이었다. 멜로장인과의 대화에 열과 성을 다하며 진심으로 즐거워했던 자신을 떠올린 위정신의 입가엔 어느새 미소가 걸려 있었다.관계 변화를 위해 용기를 내기로 결심한 위정신은 '우리의 시작은 조금 이상했지만 당신을 더 알아보고 싶어졌어요. 핸드폰 속 작은 세상 안에서가 아니라 진짜 세상에서요. 나와 만나주실래요?'라는 채팅을 전송했다. 메시지를 받은 임현준은 고민 끝에 생각할 시간을 달라는 유보적인 답을 내놓았다. 하지만 마음을 정한 위정신은 포기하지 않았다. 그리고 도착한 일주일 후 남산 열쇠 전망대에서 기다리겠다는 영혼있음의 메시지는 임현준의 고민을 더욱 깊어지게 했다.한편 전 연인 이재형(김지훈 분)과 윤화영(서지혜 분)의 마음은 여전히 엇갈렸다. 이재형은 위정신에게 한 발짝 다가가기로 결심하며 초대장을 건넸지만, 그날 모습을 드러낸 건 윤화영이었다. 우연히 두 사람의 대화를 들은 윤화영이 위정신 모르게 약속 장소로 향한 것. 윤화영은 사실을 알고 황당해하는 위정신에게 "나 깨진 그릇 다시 붙여보고 싶어"라고 고백했다. 또 임현준과 권세나의 소속사가 합병됐다는 소식이 연예계를 떠들썩하게 만든 가운데, 두 사람이 연인이던 시절의 사진을 받아 든 이대호(김재철 분)의 얼굴에 떠오른 의미심장한 미소가 긴장감을 높였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr