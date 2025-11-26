나우즈 연우/ 사진 제공=큐브

나우즈 윤/ 사진 제공=큐브

나우즈 시윤/ 사진 제공=큐브

프로 야구 한국시리즈가 막을 내린 가운데, 그룹 나우즈가 야구복을 입고 마운드에 섰다.나우즈는 최근 서울 성동구 큐브엔터테인먼트 사옥 내 카페에서 세 번째 싱글 'Play Ball'(플레이볼) 발매 기념 인터뷰를 열었다.앨범명부터 타이틀곡명까지, 전부 야구 용어다. 뮤직비디오 역시 야구장을 배경으로 촬영했다. 야구 콘셉트를 택한 이유에 대해 연우는 "스포츠 선수들은 경기에 올라가기 위해 큰 노력을 하고 끊임없이 달려 나간다. 우리도 마찬가지다. 현재 우리의 모습을 직설적으로 잘 보여줄 수 있을 거라고 생각했다"라고 설명했다.아쉽게도 최근 한국시리즈가 종료돼 스토브리그를 맞았다. 시즌 내 발매됐다면 더 주목받았을 콘셉트인 만큼, 아쉬움이 남을 법도 했다. 윤은 "시즌에 나오면 더 곡이 빛을 발할 수 있겠지만, 하고 싶은 장르에 도전하는 데 초점을 맞췄다. 야구는 항상 대중이 관심을 갖고 있는 스포츠이기도 하다. 시즌이 돌아왔을 때 다시 우리 곡이 화제가 되도록 노력하겠다. 더불어 야구의 흥행에 우리 노래가 한몫하길 바란다"고 당찬 포부를 밝혔다.시윤은 "어렸을 때 두산 베어스 경기를 몇 번 보러 갔다. 최근에 '최강야구'를 보러 갔는데 그때 느꼈던 감정과 더불어 과거 태권도할 때의 열정을 다시 느꼈다. 그런 감정을 느끼게 해 준 '최강야구' 혹은 두산 베어스에서 시구를 해보고 싶다"고 말했다.나우즈의 새 싱글 'Play Ball'의 타이틀곡 'HomeRUN'(홈런)은 묵직한 드롭과 거침없는 래핑이 돋보이는 EDM 기반의 댄스곡이다. 불확실한 미래마저 기회로 바꾸는 청춘의 도전과 성취를 그린다. 이 외에도 나우즈의 당찬 포부를 드러낸 'GET BUCK'(겟 벅), 서정적 감성의 '이름 짓지 않은 세상에'까지 다채로운 매력의 곡을 담았다.나우즈의 'Play Ball'은 26일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr