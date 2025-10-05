사진 = 문가영 인스타그램

배우 문가영의 빛나는 미모가 눈길을 끈다.배우 문가영이 최근 자신의 인스타그램을 통해 민낯이 드러나는 셀카 두 장을 공개하며 팬들 사이에 폭발적인 반응을 일으켰다.문가영은 침실 배경 앞에서 긴 흑발을 내린 채 자연스러운 표정으로 눈을 감고 입술을 내미는 모습이다. 수수한 얼굴로 고개를 살짝 든 모습의 또 다른 사진을 연달아 올렸다. 어느 각도에서든 잡티 하나 없이 빛나는 피부와 뚜렷한 이목구비가 보는 이들의 시선을 사로잡는다또 169cm 키에 몸무게 47kg라는 완벽한 스펙은 문가영을 더 빛나게 했다. 팬들은 "이쁘네요" "늘 응원합니다" "보라색이 잘 어울려요" "화이팅" "완전 여신이네" "아름다워요"라며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1996년생으로 독일에서 태어났다고 알려진 문가영은 Mnet 글로벌 밴드 메이킹 서바이벌 '스틸하트클럽(STEAL HEART CLUB)'을 통해 작사에 도전한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr