/ 사진=에스콰이어 코리아 제공

/ 사진=에스콰이어 코리아 제공

82메이저가 에스콰이어 10월호 화보를 장식했다.그룹 82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 오늘(4일) 매거진 에스콰이어와 함께한 화보를 공개했다. 멤버들은 마치 만화 속 캐릭터처럼 각자의 색깔과 존재감을 드러내며 포즈 하나하나에서 남다른 매력을 보여줬다.또한 에스콰이어 10월호 별책 에스콰이어 웰니스에서는 인터뷰를 통해 바쁜 스케줄 속 체력 관리법과 스트레스 해소법을 전하고 앞으로의 포부도 밝혔다. 컴백을 앞두고 있는 만큼 신선한 에너지와 독창적인 색깔로 무대를 채울 82메이저의 행보에도 기대가 모인다.에스콰이어 공식 영상 인터뷰에서는 멤버들이 서로의 케미를 확인할 수 있는 미션을 수행하며 색다른 매력을 보여주는 콘텐츠도 공개됐다. 영상에서는 유쾌한 분위기 속에서 멤버 간의 팀워크와 개성이 자연스럽게 드러났다.앞서 '뭘 봐(TAKEOVER)', '혀끝(Stuck)', '촉(Choke)' 등 강렬한 음악부터 멤버별 컬래버레이션 프로젝트까지 스펙트럼을 넓혀온 82메이저는 이번 화보를 통해 음악 외적인 매력까지 선보였다. 자신감 넘치는 포즈와 생동감 있는 표정으로 '공연형 아이돌'다운 존재감을 발휘했다.82메이저는 오는 30일 새 앨범을 발매한다. 순차적으로 컴백 콘텐츠를 공개할 예정인 82메이저는 이번 앨범을 통해 또 한 번 음악적 성장을 보여줄 전망이다.한편 82메이저와 함께한 화보 및 인터뷰는 에스콰이어 코리아 공식 인스타그램, 유튜브 채널, 그리고 에스콰이어 코리아 웹사이트에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr