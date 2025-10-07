/ 사진=텐아시아DB

/ 사진제공=찰리채플린 어워즈

배우 이정재가 한국인 최초로 채플린 어워즈를 수상했다.이정재는 지난 3일 싱가포르에서 진행된 찰리 채플린 어워드 아시아(Chaplin Award Asia) 부문의 주인공이 됐다.찰리 채플린 어워드(Chaplin Award)는 뉴욕의 링컨 센터 필름(Film at Lincoln Center, FLC)에서 매년 수여하는 영화계에서 가장 권위 있는 평생 공로상 중 하나다. 2018년 아시아 부문을 지정한 이후 배우 양조위를 시작으로 세계적인 거장 장예모 감독 임청하 등 중화권 영화인들이 수상하며 이 상의 권위를 더했다. 한국인이 이 부문의 수상자가 된 것은 이정재가 처음이다.추최측에 따르면 이정재는 전 세계 관객과 연결되는 작품을 통해 아시아권 영화 예술에 지속적이고 긍정적인 영향을 끼친 공로를 인정 받아 한국인 최초의 수상자로 선정됐다.이정재는 "존경하는 영화인이자 예술가이자 아티스트인 찰리 채플린의 이름으로 수상하는 상을 받으니 긴장되고 무게감 때문에 더 떨리는 것 같다"며 "이 상을 주신 만큼 아시아 영화인의 한 사람으로서 좋은 영향력을 미칠 수 있도록 하겠다"고 수상소감을 밝혔다.한편, 이정재는 내달 tvN 드라마 '얄미운 사랑'으로 18살 연하인 배우 임지연과 호흡을 맞추며 안방극장 복귀를 앞두고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr