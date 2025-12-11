이영자, 故 최진실 추억했다…"'밤무대 출신' 업신여김 당할 때 위로해줘"('배달왔수다')

사진=텐아시아DB

이영자가 세상을 떠난 최진실과의 옛 추억을 회상했다.10일 방송된 KBS2 예능 '배달왔수다'에서는 MC 이영자, 김숙이 게스트 임우일, 김원훈, 엄지윤가 함께했다.개그맨 후배들을 만나러 가는 차 안에서 이영자와 김숙은 자신들의 신인 시절을 회상했다. 이영자는 '특채'라는 이유로 "나한테는 커피 같은 거 안 시키더라. 나는 기수로 들어온 게 아니라 특채로 들어왔잖나. 뭘 시키고 그러지는 않았던 것 같다"며 서러움을 당했던 일화를 이야기했다.이영자는 "업신여김을 좀 받았다. 아르바이트로 밤무대 하다 왔다고. 나는 서울예대인데 연극하면서 먹고 살아야 되니까 밤무대 뛴 건데"라고 말했다. 김숙은 "투명 인간 취급을 당했나. 언니도 눈치밥을 먹었구나. 심부름 안 시켜도"라고 공감해줬다.이영자는 힘들었던 신인 시절, 당시 톱스타였던 고(故) 최진실에게 많은 위로를 받았다고 밝혔다. 이영자 출연 프로그램 '기쁜 우리 토요일'에 최진실이 게스트로 오면서 둘은 만나게 됐다고. 이영자는 "진실이와 친해진 이유가 그거다. 나는 신인이고 진실이는 톱스타였다. 날아다닐 때 거기 게스트로 왔다. '나 너랑 동갑이다' 그랬더니 '그래 친구 하자' 그러더라. 그때부터 친구가 됐다"라고 첫 만남을 회상했다. 이어 "진실이가 친구 하자고 했을 때 영광이었다"며 당시를 떠올렸다. 최진실에 대해 "사람에 대해 따지지 않고 구분하지 않았다. 너무 괜찮은 친구다"라며 추억에 젖었다.김숙도 최진실과의 일화를 꺼내놨다. 김숙은 "진실 언니 인터뷰를 (영자) 언니와 같이 갔던 거 같다. 진실 언니 집에 갔다. 언니가 잘해주셨다. 언니가 자기 드라마에서 입은 옷인데 너 입을 거면 입으라고, 한 번밖에 안 입었다고 언니가 옷도 싸줬다. 진실 언니 옷을 진짜 잘 입었다"라고 전했다. 이영자는 "(최진실이) 따뜻하지 않나"라며 미소 지었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr