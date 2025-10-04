/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=넷플릭스(NETFLIX) ‘장도바리바리’

배우 엄태구가 장도연과 내향인 케미로 웃음을 선사한다.넷플릭스(NETFLIX) 일일 예능 '장도바리바리(연출 류수빈, 제작 TEO(테오))'는 장도연이 친구와 함께 이야기보따리를 바리바리 싸들고 훌쩍 떠나는 여행 예능이다. 오늘(4일, 토) 오후 5시 공개되는 '장도바리바리' 시즌2 3회에서는 엄태구와 장도연이 함께한 강릉 여행의 마지막 이야기가 펼쳐진다.‘커피의 성지’ 강릉에서 이틀 차를 맞이한 두 사람은 쉴 틈 없이 이어지는 라테 투어 속에서도 마지막까지 유쾌한 재미를 선사한다. 특히 장도연이 잠시 자리를 비운 사이, 엄태구가 단독 오프닝을 시도하며 예상치 못한 돌발 멘트로 현장을 초토화시킨다.엄태구와 장도연은 친해졌다가 어색해지고, 또 다시 가까워지는 예측 불가한 '내향인 케미'로 웃음을 더한다. 장도연은 "이제 좀 편해졌겠지 해도, 도장깨기처럼 느슨할 수 없다"며 끝까지 방심할 수 없는 엄태구의 매력에 혀를 내두른다고. 여기에 장난기 충만한 '장꾸력’까지 더해진 엄태구는 시종일관 장도연을 들었다 놨다 하며 예상 밖의 예능감을 유감없이 발휘한다.이번 회차에서는 엄태구가 두부 촉감을 그대로 구현한 장난감에 푹 빠진 모습도 공개된다. 두부를 손에 꼭 쥔 채 행복해하는 그의 순수한 리액션은 현장을 웃음바다로 만들었다는 전언. 뿐만 아니라 장도연의 멘트에 “좀 긴 것 같다”라며 능청스럽게 받아치며 수준급 분량 조절 능력으로 폭소를 자아낸다.앞서 '친해지고 싶은 사람과 친해지는 방법'에 대해 "못 친해져요"라고 솔직히 답해 화제를 모았던 엄태구는 "(제가) 연락처를 먼저 물어보는 경우가 거의 없다"라며 이와 관련한 진솔한 이야기도 풀어낼 예정이다. 두 사람이 쌓아가는 마지막 강릉 추억과 라테 여행에 대한 기대감도 한층 고조되고 있다.'장도바리바리' 시즌2 3회는 4일(토) 오후 5시 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr