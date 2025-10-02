/ 사진제공=KBS

'개는 훌륭하다'가 사관학교로 돌아왔다. 졸업도, 입학도 쉽지 않은 '강아지 사관학교'에서 교장 이경규와 교무부장 영탁이 호흡을 맞추며 웃음과 경쟁을 동시에 잡겠다는 각오다.2일 KBS2 예능 '개는 훌륭하다' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 방송인 이경규, 가수 영탁, 수의사 김현주, 훈련사 이웅종, 권혁필, 양은주, 최민혁이 참석했다.반려인들의 많은 사랑과 뜨거운 공감을 얻었던 '개는 훌륭하다'는 사관학교 콘셉트로 변화했다. 다양한 훈련사가 자신의 이름을 걸고 치열한 경쟁을 펼치며 각자의 훈련법을 선보이는 내용이다.이날 이경규는 달라진 시스템에 대해 언급했다. 그는 "'강아지 사관학교'를 개교했다. 우리 학교는 졸업을 하느냐 마느냐가 가장 중요하다. 졸업을 못 할 수도 있고, 입학도 굉장히 어렵다"고 설명했다.이어 이경규는 "입학 신청을 하더라도 정말 문제점이 있을 때만 입학을 허용한다"면서 "사랑과 봉사 정신으로 잘 케어할 것이다. 저희 학교에서는 폭력이나 학대는 전혀 없다"고 강조했다.그는 "'개훌륭' 사관학교의 가장 큰 특징 중 하나는 담임 선생님들을 전원 교체할 수 있다는 점이다. 제 비위를 거스르면 가차 없다"며 "비리가 있다든지 하면 즉시 잘라버릴 것"이라며 경고했다.앞서 '개는 훌륭하다'는 이경규, 박세리가 MC를 맡았다. 영탁은 이번 시즌부터 MC로 합류하게 됐다. 이에 대해 영탁은 "제가 '개훌륭'에서 두 차례 '개스트'로 출연했던 적이 있다. 당시 강아지 성대모사도 하고, 10마리 이상의 강아지와 함께 살았던 추억도 공유했었다. 그 모습을 좋게 봐주셔서 불러주신 것 같다. 잘해야겠다는 의욕이 있다"고 밝혔다.이어 그는 "지금은 강아지를 키우고 있지 않지만, 언젠가 강아지와 함께할 수 있는 시간적 여유가 생겼을 때를 대비해 현장에서 선생님들의 교육과 가르침을 배우고 싶다"며 "시청자분들의 입장에서 궁금해하실 부분을 여쭐 수 있는 중간 역할을 할 수 있을 것 같다. 이경규 선배가 추위를 잘 타는데, 옆에서 난로 역할도 하고 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.이경규는 새롭게 합류한 영탁에 대해 "교무부장 역할은 아주 단순하다. 교장과 선생님들 사이를 부드럽게 하는 역할밖에 하지 않는다"고 단호하게 말했다.이어 "원래 교무부장 정도면 저한테 착 달라붙어 있어야 한다"면서 "영탁과 처음 함께하고 있는데 사회생활을 아주 잘하고 있다. 오늘도 춥다고 하니까 '담요 갖다 드릴까요?'라고 하더라. 사실 이런 게 교육에는 안 좋은데 우리 학교에서는 가능하다"고 농담했다.이경규는 영탁이 '규라인'이라며 "규라인에 이윤석 하나 남아 있다. 영탁이 들어오면 두 명"이라며 "이제 영탁밖에 없다. 영탁 님을 모시고 '개훌륭' 사관학교에서 최선을 다할 예정"이라고 해 웃음을 자아냈다.'개는 훌륭하다'는 오는 10월 9일 오후 8시 30분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr