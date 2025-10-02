/ 사진제공=KBS

/ 사진제공=KBS

방송인 이경규가 프로그램에 임하는 각오를 전했다.2일 KBS 2TV '개는 훌륭하다' 온라인 제작발표회가 열린 가운데 방송인 이경규, 영탁과 수의사 김현주, 훈련사 이웅종, 권혁필, 양은주, 최민혁이 참석했다.반려인들의 많은 사랑과 뜨거운 공감을 얻었던 '개는 훌륭하다'는 이번에 사관학교 콘셉트로 변모해 다양한 훈련사가 자신의 이름을 걸고 치열한 경쟁을 펼치며 각자의 훈련법을 선보이는 내용으로 돌아왔다.이날 이경규는 달라진 시스템에 대해서 언급했다. 그는 "'강아지 사관학교'를 개교했다. 우리 학교는 졸업을 하느냐 마느냐가 가장 중요하다. 졸업을 못할 수도 있고, 입학도 굉장히 어렵다"고 설명했다.이어 이경규는 "입학이 굉장히 어렵다. 입학 신청을 하더라도 정말 문제점이 있을 때만 입학을 허용한다"면서 "사랑과 봉사 정신으로 잘 케어할 것이다. 저희 학교에서는 폭력이나 학대는 전혀 없다"고 거듭 강조했다.또한 "'개훌륭' 사관학교의 가장 큰 특징 중 하나는 담임 선생님들을 전원 교체할 수 있다는 점이다. 제 비위를 거스르면 가차 없다"며 "비리가 있다든지 하면 즉시 잘라버릴 것"이라며 경고했다.KBS 2TV '개는 훌륭하다'는 오는 10월 9일 오후 8시 30분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr