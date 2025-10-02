/ 사진제공=KBS

/ 사진제공=KBS

방송인 이경규가 영탁에 대한 애정을 드러냈다.2일 KBS 2TV '개는 훌륭하다' 온라인 제작발표회가 열린 가운데 방송인 이경규, 영탁과 수의사 김현주, 훈련사 이웅종, 권혁필, 양은주, 최민혁이 참석했다.반려인들의 많은 사랑과 뜨거운 공감을 얻었던 '개는 훌륭하다'는 이번에 사관학교 콘셉트로 변모해 다양한 훈련사가 자신의 이름을 걸고 치열한 경쟁을 펼치며 각자의 훈련법을 선보이는 내용으로 돌아왔다.이경규는 새롭게 합류한 영탁에 대해 "교무부장 역할은 아주 단순하다. 교장과 선생님들 사이를 부드럽게 하는 역할밖에 하지 않는다"고 단호하게 말했다.이어 "원래 교무부장 정도면 저한테 착 달라붙어 있어야 한다"면서 "영탁과 처음 함께하고 있는데 사회생활을 아주 잘하고 있다. 오늘도 춥다고 하니까 '담요 갖다 드릴까요?'라고 하더라. 사실 이런 게 교육에는 안 좋은데 우리 학교에서는 가능하다"고 농담했다.또한 영탁이 '규라인'이라고 언급하기도 했다. 이경규는 "(영탁이) 지금 '규라인'이다. 규라인에 이윤석 하나 남아 있다. 영탁이 들어오면 두 명"이라며 "이제 영탁밖에 없다. 영탁 님을 모시고 '개훌륭' 사관학교에서 최선을 다할 예정이다"라며 웃음을 자아냈다.KBS 2TV '개는 훌륭하다'는 오는 10월 9일 오후 8시 30분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr