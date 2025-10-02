/ 사진제공=KBS

가수 영탁이 "개는 훌륭하다"에 합류하게 된 소감을 밝혔다.2일 KBS 2TV '개는 훌륭하다' 온라인 제작발표회가 열린 가운데 방송인 이경규, 영탁과 수의사 김현주, 훈련사 이웅종, 권혁필, 양은주, 최민혁이 참석했다.반려인들의 많은 사랑과 뜨거운 공감을 얻었던 ‘개는 훌륭하다’는 이번에 사관학교 콘셉트로 변모해 다양한 훈련사가 자신의 이름을 걸고 치열한 경쟁을 펼치며 각자의 훈련법을 선보이는 내용으로 돌아왔다.앞서 '개는 훌륭하다'는 이경규, 박세리가 MC를 맡았던 바. 영탁은 이번 시즌부터 MC로 합류하게 됐다. 이에 대해 영탁은 "제가 ‘개훌륭’에서 두 차례 ‘개스트’로 출연했던 적이 있다. 당시 강아지 성대모사도 하고, 10마리 이상의 강아지와 함께 살았던 추억도 공유했었다. 그 모습을 좋게 봐주셔서 불러주신 것 같다. 잘 해야겠다는 의욕이 있다"고 밝혔다.그는 이어 "지금은 강아지를 키우고 있지 않지만, 언젠가 강아지와 함께할 수 있는 시간적 여유가 생겼을 때를 대비해 현장에서 선생님들의 교육과 가르침을 배우고 싶다"며 "시청자분들의 입장에서 궁금해하실 부분을 여쭐 수 있는 중간 역할을 할 수 있을 것 같다. 이경규가 추위를 잘 타시는데, 옆에서 난로 역할도 하고 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.KBS 2TV ‘개는 훌륭하다’는 오는 10월 9일 오후 8시 30분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr