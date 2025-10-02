기안84 덕분에 짐 내려놨다…'셰르파 동생' 타이·라망 "서울에 있는 산은 언덕" ('어서와한국은')

사진제공=MBC에브리원

'태계일주4'에서 기안84와 함께 출연해 화제를 모았던 네팔 히말라야 보이즈가 짐을 내려 놓고 서울의 에베레스트 등반에 도전한다.2일 방송되는 MBC에브리원 예능 ‘어서와 한국은 처음이지?’에서는 네팔 포터 출신 라이와 타망이 서울 북한산 트레킹에 나선다.첫날 남산을 방문한 데 이어, 서울에서 가장 높은 ‘북한산’ 출발점에 도착한 네팔 친구들. 친구들이 북한산에 오기까지는 네팔에서부터의 탄탄한 서사가 있었다고. 50kg이 넘는 짐을 지고 히말라야를 오르는 포터답게 한국 산을 향한 궁금증이 폭발했던 것. 급기야 “서울에 있는 산은 돌멩이나 언덕”이라는 무시무시한 발언으로 제작진을 바짝 긴장하게 만들었다는 후문이다.기고만장한 태도로 북한산 등반에 나선 친구들. 일로만 오르기 바빴던 산을 막상 오르기 시작하니 푸르른 녹음이 두 눈에 들어오고, 산의 공기를 마시는 것만으로도 아이처럼 즐거워한다. 몸을 짓누르던 짐 없이 산을 오롯이 느끼는 경험이 친구들에게는 더할 나위 없는 기쁨이었던 것. 그 모습에 MC 김준현도 “만만한 산이 아닌데 진짜 즐기네”라며 함께 감격한다.그러나 감동도 잠시, 의기양양하던 자신감을 한 번에 날려버릴 예상치 못한 복병을 만난다. 산 전문가 포터 친구들이 절체절명의 위기 상황을 어떻게 이겨냈을지는 이날 오후 8시 30분 방송되는 ‘어서와 한국은 처음이지?’에서 공개된다.한편, 기안84의 '태계일주'(태어난 김에 세계일주) 인연이 또 한 번 시청자들의 마음을 사로잡고 있다. 시즌1에서 만났던 포르피 가족에 이어 시즌4에서 만난 셰르파 청년 타망, 라이까지 '어서와 한국은 처음이지' 시청률 치트키로 활약 중이다. 포르피 가족은 3.5%를 기록하며 2023년 방송 중 가장 높은 시청률을 기록했다. 라이, 타망이 출연한 첫 방송 역시 2.2%를 기록, 전주보다 1.0% 포인트 상승했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr