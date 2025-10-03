/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 출처: ‘유니클로’, ‘퀴즈 온 코리아’, ‘워크맨’, ‘1박 2일 시즌4’

배우 이준이 KBS 1TV ‘2025 퀴즈 온 코리아’와 E채널 ‘세트포유’의 MC에 발탁됐다.이준이 올 한 해, 다방면으로 육각형 활약을 펼치며 또 한 번 그의 넓은 재능 스펙트럼을 입증하고 있다.최근 뮤지컬 ‘오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도’에서 ‘히노 마오리’에게 특별한 기억을 선물하고 싶어하는 ‘가미야 도루’ 역을 맡은 이준. 그는 첫 뮤지컬임에도 불구하고 연기와 동시에 노래, 안무 등을 깔끔하게 소화, 무대 위에서 강렬한 존재감을 보여주며 극 전반을 몰입도 있게 이끌어갔다. 또한 현재 인기 예능 프로그램 ‘1박 2일 시즌4’에서 톡톡 튀는 입담을 보여줌은 물론, 유튜브 콘텐츠 ‘워크맨’의 새 시즌 MC로 발탁되어 뜨거운 열정과 유쾌한 재치로 온갖 아르바이트를 섭렵하며 호평을 얻고 있는 상황.이 기세를 이어 그는 이번에 KBS 1TV ‘2025 퀴즈 온 코리아’와 E채널 ‘세트포유’의 MC에 발탁됨과 동시에, 글로벌 패션 브랜드 유니클로(UNIQLO)의 화보 공개 소식을 함께 전해 눈길을 끈다. 특히 ‘퀴즈 온 코리아’에서 특유의 센스와 위트를 겸비한 진행력을 보여주며 외국인 참가자들의 웃음을 이끄는 활약을 예고하는 가 하면, ‘세트포유’에서는 먹음직스러운 먹방부터 치열한 네고까지 다채롭게 보여주며 식당의 메뉴판 속에서 최고의 조합을 찾아내 유쾌한 바이러스를 전파할 예정이라고.더불어, 최근 공개된 ‘유니클로’의 2025 FW 화보 속 댄디함과 소프트한 매력이 한껏 묻어나는 이준의 모습에서 뛰어난 패션 감각과 소화력이 돋보여 그의 다채로운 매력을 느끼게 한다.이처럼 영화나 드라마는 물론, 무대와 예능에서도 빛나던 끼를 MC, 모델 등 다양한 방면에서도 발산하며 진정한 육각형 재능을 펼치고 있는 이준. 그의 폭 넓은 행보에 관심이 집중되는 가운데, 앞으로 보여줄 더욱 다채로운 매력에 기대감이 커지고 있다.한편, 이준이 출연하는 ‘2025 퀴즈 온 코리아’는 오는 8일(수) 밤 10시 20분에 KBS 1TV에서 방송되며, 유튜브 ‘워크맨’은 매주 금요일 저녁 6시에 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr