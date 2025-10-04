지난 1일 군복무를 마치고 전역한 배우 송강이 팬미팅을 개최한다.
송강은 오는 11월 8일 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 '2025 SONG KANG FANMEETING <ROUND 2> in SEOUL'(이하 '라운드 2')을 열고 전역 후 처음으로 팬들과 시간을 보낸다.
팬미팅 타이틀인 <ROUND 2>는 카레이싱에서 다음 스테이지를 뜻하는 라운드(ROUND)와 송강의 이니셜인 S를 뒤집어 숫자 2로 형상화했다. 송강의 두 번째 스테이지이자 새로운 시작이라는 의미가 담겨있다.
공개된 포스터 속 송강은 검정색 카레이싱 복을 입고 강렬한 눈빛으로 카메라를 응시하고 있다. 감각적인 ROUND 2의 타이포그래피가 시선을 사로잡는 가운데, 잠시 멈춰 있던 송강의 시간이 팬들과 함께 다시 흐르기 시작할 것을 예고하며 기대감을 높인다.
송강은 한국뿐만 아니라 11월 중국, 일본 요코하마와 오사카에서도 팬미팅을 확정 짓고 팬들과 만난다. 국내외에서 많은 사랑을 받고 있는 송강이 처음 방문하는 중국과 탄탄한 팬덤을 보유한 일본을 찾아 다양한 매력을 보여줄 예정이다.
소속사 나무엑터스는 "송강이 전역 후 처음으로 팬미팅을 개최하고 송편(송강의 팬클럽 명)들과 만난다. 기다려준 팬들을 위해 다양한 모습을 준비하고 있는 만큼 송강과 팬들만의 행복한 추억의 시간이 되길 바란다"고 전했다.
'라운드 2'의 예매는 오는 15일 티켓링크에서 오픈 되며 팬미팅에 대한 자세한 내용은 공식 팬카페를 통해 확인할 수 있다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
