제작진 극찬 쏟아졌다…박민영, 핑크머리로 파격 변신 "천생 배우" ('컨피던스맨')

사진제공=TV조선

박민영이 핑크머리 톱스타로 변신한다.TV CHOSUN 주말 미니시리즈 ‘컨피던스맨 KR’에서 박민영은 상위 1% 두뇌를 지닌 ‘팀 컨피던스맨’의 지니어스 리더 윤이랑 역을 통해 코믹, 발랄, 카리스마 등 다양한 얼굴을 보여주고 있다.이와 관련해 박민영이 공간과 시대를 초월하는 매력을 발산한다. 극 중 윤이랑(박민영 분)이 영화광인 빌런을 속이기 위해 영화계 샛별이자 대륙 여신 메리유로 등장한 장면. 먼저 윤이랑은 핑크색 웨이브 머리에 미니 원피스, 화려한 퍼 재킷으로 빛나는 비주얼을 자랑하며 공항에 입국한다. 공항이 마비될 듯 인산인해를 이룬 팬들에게 인사하며 인기 절정 톱스타 메리유의 매력을 드러낸다.촬영 중에는 입가에 점을 찍고 경성시대 오마담으로 변신, 레트로한 의상과 망사 모자로 경성시대 결연한 모던 걸의 카리스마를 내뿜는다. 아이돌 미모부터 멋짐 폭발 액션까지 다채로운 얼굴을 보여줄 윤이랑의 변신으로 판을 더 확장시킬 ‘팀 컨피던스맨’의 작전에 궁금증이 모인다.박민영은 장면마다 확연하게 달라지는 캐릭터의 성격을 실감나게 표현해 눈길을 사로잡는다. 박민영은 공항 장면을 촬영하는 중에는 상큼함과 우아함을 잃지 않는 손동작과 걸음을, 극 중 영화를 촬영하는 장면에서는 온 앤 오프가 확실한 여배우의 프로페셔널함을 섬세하게 그려내 몰입감을 이끌었다는 후문이다.제작진은 “박민영은 변신을 즐기는 천생 배우”라며 “‘컨피던스맨 KR’에서 본캐, 부캐, 부 부캐까지 열일하는 박민영의 생동감 넘치는 열연을 꼭 놓치지 말고 지켜봐 주시길 바란다”고 전했다.‘컨피던스맨 KR’은 매주 토, 일요일 오후 10시 30분 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시에 공개된다. 글로벌에서는 아마존 프라임 비디오를 통해 국내를 제외한 240개 국가 및 지역에서 볼 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr