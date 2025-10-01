사진=황보라 SNS

배우 김용건이 손자와 단란한 한때를 보냈다.그의 며느리이자 배우 황보라는 지난 30일 자신의 인스타그램 스토리에 "우띠, 할부지랑 증조 할머니 만나러 산소 왔떠염. 두 번째"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속에는 황보라의 아들 우인 군이 할아버지 김용건과 만나 증조할머니 즉, 김용건의 모친의 산소를 방문한 모습. 특히 김용건은 청바지 차림에 발목 양말 등 캐주얼한 룩을 착용해 눈길을 끌었다.한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 아들이자 배우 하정우의 동생인 배우 겸 영화 제작자 차현우와 결혼했다. 결혼 후 오랜 난임 시기를 거친 황보라는 4차 시험관까지 시도한 끝에 지난해 5월 아들을 얻었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr