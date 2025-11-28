사진=tvN '식스센스: 시티투어2'

방송인 김원훈이 등장과 동시에 유재석의 시선에 '빨간 코'가 포착되며 현장을 웃음바다로 만들었다.27일 방송된 tvN '식스센스: 시티투어2'에서는 서울 마포구 시티투어에 '마포 잘알'로 꼽히는 김원훈과 엄지윤이 게스트로 참여했다. 김원훈이 등장하자 유재석은 얼굴을 유심히 바라보다가 코 상태를 확인하고 "원훈아 코가 왜 이렇게 까졌지?"라고 물었다.모두의 시선이 코로 향하자 김원훈은 당황한 표정으로 "어제 피부과 다녀왔어요"라고 밝혔다. 그는 압출 치료를 받은 직후라 코가 붉게 벗겨진 상태였다고 설명했다.이어 김원훈은 얼굴을 살짝 가리며 "루돌프 아니에요. 그냥 제 코예요. 압출을 세게 받았어요"라고 덧붙였다. 유재석이 계속 코를 바라보자 그는 "그거 찝으시면 귀 빨개져요"라고 장난스럽게 경고했다.상황이 이어지자 김원훈은 "저한테 집중하지 마세요"라고 외치며 굴욕적인 '빨간 코' 초점을 벗어나려 했고, 출연진은 이 장면을 보며 한바탕 웃음을 터뜨렸다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr