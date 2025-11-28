방송인 김원훈이 등장과 동시에 유재석의 시선에 '빨간 코'가 포착되며 현장을 웃음바다로 만들었다.
27일 방송된 tvN '식스센스: 시티투어2'에서는 서울 마포구 시티투어에 '마포 잘알'로 꼽히는 김원훈과 엄지윤이 게스트로 참여했다. 김원훈이 등장하자 유재석은 얼굴을 유심히 바라보다가 코 상태를 확인하고 "원훈아 코가 왜 이렇게 까졌지?"라고 물었다. 모두의 시선이 코로 향하자 김원훈은 당황한 표정으로 "어제 피부과 다녀왔어요"라고 밝혔다. 그는 압출 치료를 받은 직후라 코가 붉게 벗겨진 상태였다고 설명했다. 이어 김원훈은 얼굴을 살짝 가리며 "루돌프 아니에요. 그냥 제 코예요. 압출을 세게 받았어요"라고 덧붙였다. 유재석이 계속 코를 바라보자 그는 "그거 찝으시면 귀 빨개져요"라고 장난스럽게 경고했다.
상황이 이어지자 김원훈은 "저한테 집중하지 마세요"라고 외치며 굴욕적인 '빨간 코' 초점을 벗어나려 했고, 출연진은 이 장면을 보며 한바탕 웃음을 터뜨렸다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
