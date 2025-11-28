사진=킹콩 by 스타쉽

1984년생 배우 유연석이 '신이랑 법률사무소'에 출연한다. 그는 2023년 종영한 JTBC '사랑의 이해'에서 실제로 띠동갑인 문가영과 호흡을 맞춘 데 이어, 지난해 11월 22일 첫 방송 된 MBC '지금 거신 전화는'에서는 10살 어린 채수빈과 핑크빛 케미를 선보였다.26일 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 "유연석이 SBS 새 금토 드라마 '신이랑 법률사무소'에 출연한다. 새로운 얼굴을 꺼내 들 유연석에게 많은 기대 부탁드린다"라고 전했다.'신이랑 법률사무소'는 귀신이 보이는 변호사 신이랑과 엘리트 변호사 한나현(이솜 분)이 아주 특별한 의뢰인들의 억울함을 법으로 풀어주는 기묘하고도 따뜻한 한풀이 어드벤처를 그린다. 이 가운데 유연석은 법률사무소를 개업한 뒤 인생에 전환점을 맞는 변호사 '신이랑' 역을 맡는다. 이랑은 귀신을 보기 시작한 것은 물론, 빙의까지 하게 되며 귀신들의 한을 법적으로 풀어주는 인물. 유연석은 귀신 의뢰인에게 빙의하는 '이랑'을 그야말로 '신들린 연기'로 다이내믹하게 담아낼 예정이다.유연석은 예측 불가한 연기 변신으로 매 작품 대중을 놀라게 하고 있다. 그는 티빙 오리지널 시리즈 '운수 오진 날'에서 피도, 눈물도 없는 연쇄살인마로 분한 반면, 뮤지컬 '헤드윅'에서는 상처와 사랑에 울부짖는 연기로 한계 없는 스펙트럼을 증명해냈다. 그런가 하면, 유연석은 MBC '지금 거신 전화는'에서 시청자들을 가슴 저릿하게 만드는 로맨스 연기를 선보여 '2024 MBC 연기대상' 남자 최우수 연기상을 받기도. 이에 캐릭터를 가리지 않는 그의 연기 행보에 관심이 집중된다.'신이랑 법률사무소'는 오는 2026년 상반기에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr