그룹 S.E.S. 출신 슈(본명 유수영)가 자식 농사 성공을 확정지었다.슈는 지난 30일 자신의 인스타그램 스토리에 "100점~ 참 잘했어요~"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 올렸다. 해당 사진에는 그의 쌍둥이 딸 중 둘째 라율 양이 학교에서 치룬 모의 시험에서 과학 분야 100점을 맞은 모습.이후 슈는 "100점 축하해 라희도~"라며 첫째 라희 양 역시 같은 분야에서 100점을 맞은 시험지를 자랑해 눈길을 끌었다.앞서 슈는 지난 4월 자신의 SNS에 "동메달의 상", "우승 축하상"이라는 문구와 함께 장남인 아들이 한 대회에 참가해 메달을 획득했음을 알렸었다.한편 슈는 2016년 8월부터 2018년 5월 사이 해외에서 26차례에 걸쳐 총 7억 9천만원 규모의 상습도박을 한 혐의를 받아 2019년 2월 징역 6개월과 집행유예 2년, 사회봉사 80시간을 선고받았다.이후 슈는 최근 1500평 규모의 농장에서 병풀(마데카솔 원료 채소) 농사를 직접 체험하며 건강식품 사업가로 전향, 건강한 라이프스타일과 사업가로서의 역량을 동시에 보여주고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr