'어쩔수가없다' 이성민, 염혜란이 '사랑하기 좋은 날 이금희입니다'에서 극 중 부부인 만큼 특별한 케미를 뽐낸다.박찬욱 감독의 신작 영화 '어쩔수가없다'의 이성민, 염혜란이 1일 오후 7시 KBS '사랑하기 좋은 날 이금희입니다' 생방송 보이는 라디오에 출연한다. '어쩔수가없다'는 다 이루었다고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 만수(이병헌 분)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담는다.생방송 보이는 라디오로 진행되는 이번 방송에서 이성민은 재취업이 절실한 업계 베테랑 범모를 소화하기 위한 남다른 준비 과정부터, 염혜란과 부부로 호흡을 맞춘 소감까지 다채로운 이야기를 전할 예정이다. 염혜란은 풍부한 감성을 지닌 아라를 통해 선보인 색다른 연기 변신과, 촬영 현장에서의 비하인드를 전하며 청취자들의 흥미를 끌어올릴 것이다. 특히 개봉 직후 범모와 아라 부부의 특별한 케미로 관객들의 뜨거운 반응을 이끌어낸 만큼, 이번 라디오에서 두 배우가 직접 들려줄 다채로운 이야기에 기대가 모인다. 이성민과 염혜란의 유쾌한 티키타카, 그리고 이금희 아나운서와의 훈훈한 시간은 오늘 오후 7시 KBS '사랑하기 좋은 날 이금희입니다' 에서 확인할 수 있다.'어쩔수가없다'는 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr