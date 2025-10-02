/ 사진=텐아시아DB

총 9개 프로그램에 고정으로 출연 중인 방송인 서장훈이 채널A의 신규 예능 ‘마스크 셰프’에 MC로 합류한다.채널A의 신규 예능 ‘마스크 셰프’가 오는 10월 31일 금요일 밤 9시 40분 첫 방송을 앞두고 있는 가운데, 스페셜 푸드 매치의 개최 임박을 알리는 미스터리 포스터를 전격 공개해 첫 방송에 대한 궁금증을 고조시킨다.‘마스크 셰프’는 마스크로 정체를 감춘 도전자들이 오직 맛 하나만으로 승부하는 신개념 요리 대결 프로그램. 요리 대결을 이끌 MC로는 서장훈이, 요리 대결의 심사위원으로는 강레오, 정지선, 김도윤 셰프의 합류 소식이 전해졌다. 여기에 ‘마스터 셰프 코리아’, ‘한식대첩’ 등을 통해 연출력을 인정받은 하정석PD와 ‘마스터 셰프 코리아’의 여러 시즌을 맡았던 배윤경 작가가 의기투합해 새로운 요리 예능의 신드롬을 만들어 나아갈 것으로 기대를 더한다.1일 공개된 메인 포스터에는 링 위의 마스터로 활약할 MC 서장훈의 모습이 담겨있다. 그는 붉은빛 벨벳 커튼 앞에 서서 “‘마스크 셰프’에 여러분을 초대합니다”라고 말하는 듯하다. 금빛 꽃가루와 화려한 조명 뒤 미스터리한 그림자도 눈에 띈다. 요리 도구를 들고 커튼 뒤에서 ‘스페셜 푸드 매치’를 기다리고 있는 ‘마스크 셰프’는 누구일지 궁금증을 자아내며 시청자의 흥미를 더욱 자극한다.채널A 신규 예능 ‘마스크 셰프’는 오는 10월 31일 금요일 밤 9시 40분 채널A에서 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr